Litgrid: в ноябре цены на электроэнергию в Литве выросли на 17%

Средняя оптовая цена на электроэнергию в ноябре, по сравнению с октябрем, росла по всей Европе, однако в Балтийских странах рост был одним из наиболее умеренных и составил почти 15%, сообщает оператор передающей системы Litgrid.

На это повлияло и то, что 41% всей произведенной в Литве электроэнергии составило производство на ветряных установках, сообщила Litgrid.

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Литве в ноябре, по сравнению с октябрем, выросла на 17% до 128 евро за мегаватт-час. В Латвии она составила 125 евро, а в Эстонии – 117 евро. За месяц средняя цена на бирже Nord Pool снизилась на треть и составила 84 евро.

Потребление электроэнергии в Литве выросло на 3% до 1083 гигаватт-часов, производство снизилось на 9%, а местные электростанции обеспечили 31% потребления.

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