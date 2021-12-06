Поджигатель каунасской елки находится в больнице

Мужчина, который в минувшие выходные поджег каунасскую елку, находится в больнице, мера пресечения ему не назначена. Полиция ждет, какие выводы представят врачи.

"Он находится в больнице. Его состояние мы не можем комментировать, о том, какие у него проблемы со здоровьем - тоже не можем говорить", – сказала в понедельник представитель прокуратуры Раса Стунджене.

Она подтвердила, что мера пресечения подозреваемому пока не назначена, ждут выводов врачей.

В субботу, в 1.40 ч. 38-летний мужчина поджег каунасскую елку и уехал на автомобиле. Через 15 минут он был задержан.

Представитель Каунасской полиции Одета Вайткявичене в выходные сказала, что задержанный был доставлен в больницу, поскольку появились сомнения, в себе ли он.

Она подтвердила, что во время задержания подозреваемый не пострадал. Травмы руки и ноги получил один полицейский.

Полиция проводит расследование по факту повреждения чужого имущества или культурной ценности опасным для общества способом. За это грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 5 лет.

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