Купившим автомобиль по зарубежному договору о купле-продаже придется ответить на вопросы ГНИ

Чуть больше 1000 жителей Литвы оформляли документы на автомобили по зарубежному договору о купле-продаже (так называемому "кауферу"). В ближайшее время этим гражданам придется ответить на вопросы Государственной налоговой инспекции. После того как ГНИ оценит ответы, если возникнут вопросы к отдельным гражданам, их вызовут на беседу и опросят предъявить дополнительные документы.

"Основная цель этих действий - выяснение, действительно ли человек купил автомобиль за границей или все же у гражданина Литвы, который, возможно, занимается нелегальной продажей авто, скрывает доходы и не платит налоги", – сказал представитель ГНИ Роландас Пунцявичюс, напомнив, что жители, купившие авто за границей должны получить код владельца и декларировать покупку до ввоза авто в Литву.

"После изменения порядка регистрации владельцев авто мы видим явные улучшения. Если в 2020 г. почти половина авто в Литве приобреталась по зарубежному договору о купле-продаже, то в 2021 г. количество таких сделок значительно сократилось, хотя они все еще фиксируются", – сказал специалист, заметив, что ГНИ надеется на сотрудничество жителей в выявлении нелегальных торговцев.

ГНИ напоминает, что, подписывая зарубежный договор о купле-продаже, житель помогает торговцу скрывать доходы и налоги, кроме того, страдает сам. В документе указано, что продавец - иностранец, данные реального продавца нигде не фиксируются. Реальный продавец скрывает полученные деньги и не платит налоги. Покупатель, который подписывает такой договор, лишается всех гарантий, поскольку у него нет точных данных о человеке, у которого он купил автомобиль.

"Важно отметить, что у специалистов ГНИ есть доступ к системе EUCARIS - это система данных о водителях и авто. Это позволит проверить, верны ли предоставленные жителем данные о регистрации авто", – сказал Пунцевичюс.

Договоры, в которых указаны неверные данные, считаются поддельными. Ответственность за использование таких документов лежит как на продавце, так и на покупателе.

ГНИ проводит проверки вместе с полицейскими, таможенниками и пограничниками.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!