В Вильнюсе в посылке обнаружен человеческий череп

Во время проверки посылок в посылочном терминале Вильнюсского аэропорта в одной из посылок обнаружили, как предполагают, человеческий череп.

Полиция сообщила, что 5 декабря, в 10 ч., на Родунской дороге, работник Litcargus во время проверки посылки с помощью рентгена, обнаружил в посылке человеческий череп.

О находке работник компании сообщил в полицию.

Представитель полиции Лорета Кайрене сказала, что начато расследование, выясняют откуда взят череп, кому он принадлежит и как умер этот человек.

Посылка была выслана из Каунаса в Португалию. Адресант - частное лицо.

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