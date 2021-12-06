В Литве предлагают ввести более строгое наказание за шпионаж

Министерство обороны Литвы подготовило поправки, в которых предлагается строже наказывать за шпионаж, а в случае признания еще до предъявления обвинений и помощи правоохранительным органам, предусмотреть возможность освобождения от уголовной ответственности.

Поправки предлагают повысить минимальный срок лишения свободы: вместо нынешних 2–10 и 3–15 лет за шпионаж в зависимости от степени тяжести предлагают предусмотреть наказание в виде 4–10 и 6–15 лет лишения свободы.

За помощь в действиях другого государства против Литвы предлагается установить минимальный срок лишения свободы в два года.

Поправки также предлагают закрепить ответственность юридического лица за шпионаж.

Также предлагается закрепить возможность освобождения от уголовной ответственности в случае, если лицо признается до предъявления обвинений и начинает раскрывать правоохране представителей зарубежного государства или организации, которым должна была быть передана или была передана собранная информация.

В Литве до сих пор за шпионаж были осуждены восемь лиц, они наказаны сроками лишения свободы от трех до десяти с половиной лет.

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