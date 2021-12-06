Главой Литовского союза крестьян и зеленых переизбран Карбаускис

В воскресенье лидером оппозиционного Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) был переизбран нынешний председатель партии Рамунас Карбаускис.

Как сообщила BNS представитель ЛСКЗ по связям с общественностью Даля Винцевичене, за Карбаускиса проголосовали 72% участников проходивших со вторника всеобщих выборах председателя, за бросившего ему вызов Гедрюса Сурплиса – 28%. В целом проголосовали 56% членов партии.

Карбаускис переизбран на четвертый срок полномочий.

Он сказал BNS, что в ближайшее время партия сконцентрируется на предстоящих весной 2023 года муниципальных выборах, кроме того, на укреплении позиций ЛСКЗ после сообщений о том, что часть "аграриев" намерены присоединиться к партии, создаваемой бывшим соратником Карбаускиса Саулюсом Сквернялисом.

Председатель ЛСКЗ заверил, что намерения присоединиться к партии изъявили несколько сотен бывших членов Вильнюсского отделения партии "Порядок и справедливость".

По его словам, крупнейшая оппозиционная фракция в Сейме и далее будет пытаться предотвратить путь отмене контроля над алкоголем, декриминализации наркотиков, узакониванию однополых браков.

"Крестьяне" впервые выбирали председателя на прямых всеобщих выборах. Избранного лидера 11 декабря утвердят на съезде ЛСКЗ.

Карбаускис руководит партией более десяти лет. У ЛСКЗ более 4300 членов и это вторая по величине фракция Сейма, состоящая из 22 членов.

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