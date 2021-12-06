Имеет ли для литовского работодателя значение язык и национальность работника? Есть ли разница в подходе и оценке компетентности русского поляка или рома и, к примеру, мигранта? Эти важные для участников рынка труда Литвы вопросы в эфире Delfi.tv мы обсуждаем с директором Департамента национальных меньшинств Литвы Видой Монтвидайте, директором Центра социальных исследований Богуславом Гружевским и председателем ромской общины Литвы, музыкантом и ресторатором Иштваном Квиком.

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Ведущий - Олег Ерофеев.

Начало трансляции в 13.00.

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