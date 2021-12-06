Национальные общины и рынок труда Литвы - компетентность или национальность?

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Социальное отчуждение и неравенство, разница в доходах разных слоев населения Литвы - проблемы, которые пандемия только усугубила. Различные исследования указывают на то, что в регионах, где проживают представители национальных меньшинств Литвы, нужно приложить еще немало усилий, чтобы произошли позитивные изменения на рынке труда. С какими проблемами сталкиваются представители нацобщин Литвы на рынке труда, сложнее ли им трудоустроится и работать?

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