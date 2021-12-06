Союз семей проведет пикет у здания парламента Литвы

Литовский союз семей готовит пикет у здания парламента против обязательного тестирования работников на COVID-19 за свой счет, а также против "паспорта возможностей". Читатели портала DELFI сообщили, что в понедельник утром перед пикетом вокруг парламента установили защитные ограждения.

Союз семей сообщил, что будет проводить пикеты с участием до 1000 человек ежедневно до 22 декабря.

Представители организации указали, что действия властей они оценивают "как сегрегацию и дискриминацию населения", как попрание конституционных ценностей.

Представитель Союза семей Альгимантас Рустейка сказал, что массовых протестов у парламента не будет.

В середине января пикеты намереваются проводить и у здания правительства, сообщается, что в них могут участвовать до 8000 человек.

На оба мероприятия Вильнюсский муниципалитет выдал разрешение.

По решению правительства Литвы, с 1 декабря работники определенных сфер, если они не были привиты и не болели коронавирусом, должны регулярно тестироваться за свой счет.

"Паспорт возможностей" непривитые и неболевшие могут получить только сдав ПЦР-тест (тест на антигены уже не действует) за свой счет, срок его действия - 72 часа с момента сдачи образца.

Государство финансирует тестирование только в порядке исключения людям определенных групп.

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