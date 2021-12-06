Рекордная инфляция в Литве только набирает обороты: зимой ждут новые сюрпризы

В ноябре годовая инфляция в Литве составила 9,3%. Это самый высокий показатель во всем Евросоюзе (ЕС). Журналисты Info dienа интересовались, будет ли инфляция в Литве расти и в будущем.

По словам экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, свет в конце тоннеля, может, и виднеется, но не исключено, что зимой инфляция станет еще больше.

"Возможно, даже двузначной, ведь первой ласточкой были именно цены на энергоресурсы. Но мы видим, что ускоряется рост цен на продукты, на услуги. Поэтому, движение идет в трех направлениях. И услуги, и продукты за год подорожали на 7%, возможно, этот рост составит 8-9%, есть вероятность, что инфляция еще будет держаться на высоте долгое время. Конечно, вечно такой не будет, может быть, весной вернемся к 5%, а следующей осенью будет еще меньше", – сказал он.

Средняя инфляция в ЕС составляет 4-4,5%, почему в Литве ситуация иная? Маурицас видит несколько причин тому.

"Энергетика и продукты в Литве составляют основную долю корзины потребителя. Мы тратим 20% на продукты, а в ЕС в среднем – 12%. И за энергоресурсы мы платим много, плюс услуги в Литве дорожают. Быстрее, чем в среднем в ЕС. 9-ый год подряд цены в ресторанах в Литве растут быстрее, чем в среднем в ЕС. У нас есть не один источник инфляции, поэтому эту зиму потребители ощутят. Возможно, у нас снова будут "американские горки", и потребление снизится не из-за пандемии, а из-за роста инфляции", – сказал экономист.

Он заметил, что некоторую часть инфляции мы пока не ощущаем. Например, цены на энергоресурсы уже фиксируются, но увидим мы счета только в январе и феврале.

"Именно тогда это бремя инфляции ляжет на наши плечи", - сказал Маурицас.

По его словам, если по всем трем фронтам ситуация не изменится, то Литва утратит конкурентоспособность.

"Тем более, что рядом с нами есть Польша. Сейчас разница в ценах между Литвой и Польшей рекордная. Как из-за ослабления курса злотого, так и из-за небольшой инфляции.

Кроме того, Польша планирует смягчить ценовой шок на энергоносители, повышая акциз на топливо и применяя налоговые льготы, поэтому велик риск, что разница цен будет большой, поэтому зимой все дороги будут вести в Польшу. Так мы лишимся части оборота", – сказал он.

Маурицас считает, что в данной ситуации важно помочь жителям, которым живется сложнее всего, расширить границы выплаты компенсаций.

"Это сделали, это касается центрального отопления. Может, что-то можно сделать и со счетами за электроэнергию, а другие расходы жители могут перенести, поскольку доходы тоже растут. По крайней мере на это способна большая часть жителей. Лучше так потерпеть, затянув пояса, чем понатыкать палок в колеса, а потом погрязнуть в этом болоте, отложив все проблемы на будущее", – заметил экономист.

По прогнозам The Wall Street Journal, инфляция в еврозоне составит 4,5%. Антирекордсменами будут Эстония и Литва, где скачок инфляции самый большой.

Экономисты прогнозируют, что в Литве в ближайшее время инфляция будет двузначной.

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