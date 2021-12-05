Депутаты поднимают вопрос повышения зарплат: скоро за такие деньги в парламенте никто не захочет работать

Несмотря на то, что большая часть жителей Литвы считает, что депутаты в нашей стране получают хорошую зарплату и работа депутата - престижная, в публичном пространстве нередко критикуют низкие зарплаты депутатов. Сейчас рядовой депутат получает 2000 евро, а это, по оценке депутатов, неконкурентная зарплата, ею квалифицированных молодых специалистов не привлечешь. Поэтому депутаты считают, что надо говорить о повышении зарплат в парламенте следующего срока полномочий.

Сейчас зарплата депутата без надбавок за стаж на госслужбе составляет 3433,80 евро "на бумаге". Спикер "на бумаге" получает 4566,60 евро, его первый заместитель – 4106,40 евро, председатели комитетов – 3840,90 евро, их заместители – 3628,50 евро. Старосты фракций, в зависимости от размера фракции, получают 3876,30-3540,00 евро "на бумаге".

Староста фракции либералов Эугениюс Гентвилас признает, что сейчас на посту депутата он получает одну из самых небольших зарплат за время всей своей трудовой деятельности.

Он сказал, что его такая зарплата удовлетворяет, но молодых и перспективных людей она отпугнула бы.

"У меня нет кредитных обязательств, мои дети уже выросли, мне денег хватает. Но если подумать о молодых профессионалах, у которых есть кредитные обязательства и дети. Для них зарплата в 2000 евро "на руки" (...) будет небольшой", – сказал Гентвилас, напомнив, что зарплаты депутатов в Литве одни из самых низких, если сравнивать с зарплатами депутатов других стран ЕС. Меньше, чем наши депутаты получают лишь депутаты в Румынии и Болгарии.

"Чего мы удивляемся тогда, если, если говорить в переносном смысле, потом в парламент идут те, кто сдает бутылки ради 10 центов", – сказал политик.

Он напомнил, что в следующем году минимальная зарплата депутатов увеличится на 15%.

Гентвилас считает, что надо стремиться к тому, чтобы зарплата депутата поднялась до 3000-3500 евро в месяц, но об этом должны договориться фракции.

Депутат Партии труда Андрюс Мазуронис также считает, что зарплаты депутатов должны увеличиться.

Но, по его мнению, привлечь молодых профессионалов в парламент мешают не только зарплаты.

"надо иметь в виду следующий фактор - если такой политик не будет выбран на второй срок или сам решит уйти из политики, то перед ник как перед бывшим политиком закрыты двери как в частном, так и в государственном секторе", – сказал Мазуронис.

Он также напомнил, что низкие зарплаты в Литве не только у депутатов, но и у премьера (зарплата премьера в Литве 3000 евро, если у него нет стажа работы на госслужбе).

Мазуронис сказал, что при решении вопроса повышения зарплат депутатам, надо посмотреть, какие зарплаты получают депутаты других стран, например, Латвии, Эстонии.

Он считает, что зарплата рядового депутата должна увеличиться до 2500 евро "на руки".

Староста фракции "крестьян" в парламенте Аушрине Норкене также читает "ненормальным, что зарплаты руководителей госкомпаний в 4 раза выше, чем у депутатов".

"А считаю, что зарплата неконкурентная. (...) Эта зарплата не побудит молодежь идти в парламент. Особенно с учетом инфляции, роста цен и т.д.", – сказала Норкене.

Однако она сказала, что "крестьяне" пока не намерены инициировать вопрос повышения зарплат.

Член фракции консерваторов Андрюс Вишняускас сказал, что зарплаты депутатов надо менять в ходе решения проблемы зарплат всего госсектора.

Он считает, что зарплата депутата - не проблема, поскольку люди идут в парламент не только ради зарплаты.

"Если депутаты хотят, чтобы росли их зарплаты, то сначала надо подумать о повышении зарплат госслужащих, учителей и других представителей госсектора, это системное решение", – сказал Вишняускас.

"В политику идут не только ради зарплаты, тут важен момент служения людям, получения оценки и эмоциональной, и моральной за те работы, которые ты делаешь (...)", – подчеркнул депутат.

Он признал, что вопрос зарплат можно решать, но было бы нечестным делать это только в отношении депутатов.

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