Иммунолог рассказал, как действуют лекарства от COVID-19: они предназначены не для всех

Британское по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрило лекарство компании GlaxoSmithKline от COVID-19 для лиц, у которых может развиться тяжелая форма этой болезни. Иммунолог Марюс Стрёга рассказал в передаче "День на Delfi" об этом препарате от COVID-19 и почему даже при наличии лекарства нельзя отказываться от вакцины.

Европейское агентство лекарственных средств уже одобрило препарат Ronapreve, созданный швейцарской компанией Roche совместно с американской биотехнологической компанией Regeneron, а также Regkirona, созданный южнокорейской компанией Celltrion.

По словам Стрёги, препарат Ronapreve лучше, поскольку является сочетанием двух моноклональных антител.

"Эти антитела действуют против белка S и именно против той его части, которая отвечает за присоединение к рецепторам наших клеток", – сказал иммунолог.

Южнокорейский препарат Celltrion состоит из одного моноклонального антитела.

Одобренный в Великобритании препарат компании GlaxoSmithKline Sotrovimab, по словам Стрёги, еще совершеннее. Он потенциально более устойчив к мутациям вируса.

"Он также действует против белка S, но против так называемой консервативной его части, которая стабильна у коронавирусов вообще. Это значит, что эта часть не меняется, и это синтетическое антитело не нейтрализуется. Оно присоединяется к белку и привлекает клетки иммунной системы, которые или растапливают оболочку вируса, делают в ней прорехи, и вирус теряет способность заражать клетки или заставляет эти клетки поглотить вирус, находящийся в оболочке из моноклональных антител. Плюс это моноклональное антитело модифицировано так, что долго сохраняется в организме", – рассказал иммунолог.

По оценке Стрёги, этот препарат на данный момент является самым перспективным среди препаратов моноклональных антител.

Он защищает людей из группы риска от тяжелой формы болезни на 85%, a Ronapreve - на 70%.

Однако Стрёга сказал, что от вакцины нельзя отказаться даже при наличии этих препаратов. Кроме того, эти лекарства можно принимать не всем.

"Если взять метафору пожара, то вакцина тут как противопожарная система – помогает избежать, защищает от пожара, а лекарства - это уже средство тушения разгоревшегося пожара. Разработанные сейчас препараты действенны, если пожар разгорелся несильно, если имеем дело с легкими проявлениями болезни, на начальной стадии, эти лекарства не для всех. Они предназначены для людей из группы риска. Для пожилых людей, людей с ожирением, с хроническими болезнями сердца, почек, печени – для людей из группы риска. Это не профилактическое средство", – акцентировал Стрёга.

Сейчас в Литве при лечении COVID-19 используют препараты Deksametazon (он лечит симптомы, с вирусом не борется) и Remdesivir (хоть и является противовирусным препаратом, но не помогает избежать смертей).

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