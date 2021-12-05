В Вильнюсе BMW зацепил Toyota и съехал с дороги

В Вильнюсе, на ул. Титнаго, в субботу вечером, около 20.20 ч., ДТП совершил водитель BMW X5. Он бросил авто на месте происшествия и сбежал.

Водитель Toyota Yaris рассказала, что ДТП произошли, когда BMW обгонял ее автомобиль.

Во время обгона BMW X5 зацепил переднюю часть Toyota, после чего внедорожник бросило в сторону, он врезался в бордюр (у машины повреждены передние колеса), перелетел через тротуар и врезался в деревья.

Водитель Toyota Yaris остановилась немного дальше. Она видела, как из BMW вышел молодой человек и исчез в темноте. Когда на место происшествия приехала полиция, в BMW людей не было.

Водитель Toyota не пострадала.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!