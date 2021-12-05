На КПП Райгардас приехал пьяный гражданин Беларуси на тягаче

ru.DELFI.lt

Pasienio punktas Raigardas-Privalka Foto: VSAT nuotr.

В ночь на 4 декабря, в 2.14 ч., на КПП Райгардас из Беларуси приехал гражданин этой страны на тягаче Scania с полуприцепом. Выяснилось, что водитель пьян - 2,07 промилле.

Водитель был задержан и закрыт в отдельном помещении на КПП. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!