Водитель был задержан и закрыт в отдельном помещении на КПП.
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В ночь на 4 декабря, в 2.14 ч., на КПП Райгардас из Беларуси приехал гражданин этой страны на тягаче Scania с полуприцепом. Выяснилось, что водитель пьян - 2,07 промилле.
Водитель был задержан и закрыт в отдельном помещении на КПП.
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