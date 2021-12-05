Жители Литвы отрицательно оценивают все правительство: самые непопулярные – Ландсбергис и Армонайте

Президент Литвы Гитанас Науседа по-прежнему остается самым популярным политиком в стране, за месяц пятерка самых популярных политиков не изменилась, таковы данные опроса, результаты которого опубликовало издание Lietuvos rytas.

В ноябре президента положительно оценили 54,5% респондентов (53,9% в октябре). Отрицательно его оценили 25,2% участников опроса.

На втором месте рейтинга - лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте - 44,1% (в октябре 47,2%), отрицательно ее оценили 23,2% респондентов.

"Когда она появилась на политической арене, ее рейтинг достиг небывалых высот, поэтому снижение рейтинга - естественно", – сказал глава Vilmorus Владас Гайдис.

На третьем месте остается мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис - 42,4% (45,8% в октябре) и 21,4% отрицательной оценки, на четвертом – спикер Виктория Чмилите-Нильсен - соответственно 36,8% (в октябре 38,4%) и 35,3% отрицательных отзывов.

На пятом месте министр обороны Арвидас Анушаускас - 33,3% (33,4% в октябре) и 33,1% отрицательных отзывов.

Премьера Ингриду Шимоните положительно оценили 33% участников опроса (столько же было в октябре). Отрицательно ее оценивают 49,6% жителей (51,4% в октябре).

"За Гитанаса Науседу в основном голосуют жители районных центров и сел, люди старшего возраста, респонденты с небольшим достатком. Ингриду Шимоните положительно оценивают жители городов, граждане либеральных взглядов, молодые люди с высокой квалификацией, люди с хорошим достатком", – сказал Гайдис.

Он заметил, что жители почти всех членов правительства оценивают скорее отрицательно, чем положительно - за исключением Анушаускаса и министра социальной защиты и труда Моники Навицкене (26,1% положительно и 25,2% отрицательно).

Хуже всего респонденты оценивают министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте - отрицательно 63,5% (в октябре 59,8%). На втором месте в числе самых нелюбимых членов правительства – председатель Союза отечества-Христианских демократов Литвы, глава МИД Габроэлюс Ландсбергис - 59,8% (57,2% в октябре).

На третьем месте в рейтинге самых нелюбимых политиков остается лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемар Томашевский - 58,7% (56,3% в октябре).

Опрос по заказу Lietuvos rytas 18-27 ноября провела компания Vilmorus. В нем участвовали 1000 человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!