Столичный муниципалитет через суд хочет взыскать с Астраускайте 1000 евро

Жительница Вильнюса Астра-Геновайте Астраускайте, которая в августе этого года организовала митинг у парламента Литвы, получила счет на сумму больше 1000 евро за невывезенный мусор.

Поскольку Астраускайте отказалась оплатить расходы муниципалитета, тот обратился в суд.

Заседание должно было состояться 29 ноября, но потом его перенесли на январь 2022 г.

Представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас сказал, что иск касается невыполнения обязательств организаторами митинга 10 августа. После проведения митинга в течение часа организаторы должны были убрать мусор и вывезти его.

Муниципалитет считает, что Астраускайте не сделала это ни через час, ни на следующий день. По этой причине муниципалитет обратился в ЗАО Mano aplinka, которая убрала территорию.

Счет компании составил больше 1000 евро. Так как Астраускайте не захотела добровольно возместить ущерб, муниципалитет обратился в суд.

Сама Астраускайте заявляет, что все обязательства она выполнила.

В своем письме она указала, что митинг должен был длиться с 10 до 17 ч.

"В 16.10 ч. митинг закончился, мы с депутатом Айдасом Гедвиласом увезли резолюцию митинга и 93 листа с подписями участников митинга в президентский дворец. Площадь Нзависимости и место сцены и декораций у библиотеки М.Мажвидаса убрали до 18 ч. Мусора там не было, людей тоже. Все видео представлены суду", – писала Астраускайте.

Полиция отметила, что на видео мусора нет, но, например, оставлена виселица, плакаты и др. вещи, которые использовали на митинге.

Кроме того, по словам полиции, Астраускайте отчасти согласилась с тем, что митинг проходил ближе чем в 75 м от парламента. Библиотека сообщила, что во время митинга была нарушена ее работа, были проблемы с поддержанием порядка, библиотека не могла обеспечить безопасность и нормально обслуживать читателей.

Астраускайте был назначен штраф в размере 370 евро, она обжаловала это решение в суде. Заседание по этому делу состоится в декабре.

Напомним, что митинг 10 августа перерос в массовые беспорядки. Сейчас проводится расследование. В деле 91 подозреваемый.

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