В Вильнюсе огнями радует елка на Ратушной площади

Праздничное настроение пришло и на Ратушную площадь в Вильнюсе. Традиционная благотворительная ярмарка, которая проходила здесь с самого утра, завершилась зажжением огней на елке. Эта елка будет радовать глаз до 9 января.

В субботу на 19-й ярмарке свои товары представили представители 23 стран, а гости могли выбирать уникальную продукцию на 30 стендах.

В конце ярмарки состоялась церемония зажжения огней на елке.

Įžiebta Vilniaus Rotušės eglutė Foto: Brigita Ragickaitė

Правда, в этом году церемония прошла иначе. До пандемии она была иной. Обычно огни на этой елке и на главной елке страны зажигали в тот же день,a только на пару часов раньше. На этот раз, как и в прошлом году, огни на главной елке зажгли раньше, а о времени зажжения огней на елке на Ратушной площади даже не сообщали.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!