Представители пищевой промышленности прогнозируют подорожание продуктов питания в Литве

По данным Департамента статистики за октябрь, за год продукты и неалкогольные напитки в Литве подорожали на 7%, однако представители пищевой промышленности говорят, что основного подорожания еще не было. Как раз сейчас ведутся переговоры, переписывают договоры, поэтому новые цены появятся после праздников.

Председатель правления Литовской пищевой промышленности, гендиректор группы Vikonda Миндаугас Снарскис сказал в передаче на Delfi TV, что покупатель не сразу видит изменение цен, поскольку существуют долгосрочные договоры, которые переписывают как раз в конце года, такой договор действует 12 месяцев.

"Пока подорожание амортизирует производитель. (...) В цену входят такие составляющие, как сырье, упаковка, энергоресурсы, зарплата, напомним, что минималка с начала года растет. Есть и такие расходы, как транспорт и логистика. Надо понимать, что курс на "зеленую" продукцию также влияет на цены", – сказал Снарскис.

Он заметил, что на данный момент сырье и упаковка подорожали на 15-17%.

Глава Nestle Baltics Милда Жемайтене подтвердила, что их компания сейчас ведет переговоры с торговыми сетями.

Она заметила, что именно кофе подорожает в первую очередь, и подорожание будет значительным. По ее словам, ходя сырье подорожало на 50%, покупатели такого большого подорожания не ощутят.

Оба собеседника заметили, что до Рождества цены не увеличатся.

"Рождество - это то время, когда торговцы в короткое время получают большую часть своего годового оборота, а конкуренция на литовском рынке большая – и со стороны производителей, и со стороны розничной торговли. Думаю, все перейдет на следующий год. Что касается следующего года, то до весны, по нынешним прогнозам, будет только рост цен. С весны до лета цены стабилизируются", – пояснил Снарскис.

"В первом квартале следующего года ожидается подорожание. Все опять-таки зависит от цен на сырье и других цен, может, что-то изменится тогда рост остановится, но пока все тенденции показывают рост", – сказала Жемайтене.

Снарскис сказал, что в июле прогнозировали рост цен на 7-10%.

"Если обобщить, я бы сказал, что дальнейшее подорожание составит 10-20%. Если минимум с 1 января увеличится на 13,7%, то пока эти товары первой необходимости дорожают в пределах этой суммы, это нехорошо, но можно с этом справиться. Этот предел примерно и должен быть таким", – прогнозировал он.

"Я согласна с тем, что подорожание 10-15% может быть во всех категориях, но в некоторых может быть и больше. Кофе может подорожать на 20-30%. Может производители принимают решение поднимать цены постепенно, не сразу, может, есть какие-то запасы или другие решения могут такое позволить, но может быть и большее подорожание", – сказала Жемайтене.

Собеседники заверили, что в будущем цены могут снизиться, если это позволят тенденции на рынке, например, снизятся цены на энергоресурсы.

Жемайтене сказала в свою очередь, что могут измениться и упаковки.

"Можно делать, акции, можно менять упаковки – все это занимает немало времени, но все думают, как снизить влияние роста цен на конечного получателя товаров. Тут все решения ценны. Если раньше упаковки увеличивали, чтобы килограмм стоил меньше, то, по последним данным, выяснилось, что 30% продукта пропадает, поэтому взят курс на экологию, а это приведет к уменьшению упаковок чтобы люди выбрасывали меньше продуктов", – сказала она.

Жемайтене подтвердила, что в таком случае может уменьшиться упаковка, а цена останется прежней.

"Может быть и такой вариант, но представьте, если упаковка не уменьшиться, цена все равно вырастет, поэтому для производителя это может быть решением не поднимать цену. Особенно это касается таких товаров, которые покупатель целиком за раз не использует: опять-таки, товар бывает более свежим. Как я говорила, есть немало факторов, но есть более серьезные проблемы, например, выбрасывание продуктов, мы стараемся уделять им больше внимания", – указала она.

По данным Департамента статистики, инфляция в этом году составила 9,3%.

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