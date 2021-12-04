Коронавирус в Литве: 1875 новых случаев и 14 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1875 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.

Среди умерших 13 человек были не привиты или привиты не полностью.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заболели 478 314, скончались 6825 человек.

За последние 7 дней показатель заболеваемости коронавирусом в Литве составляет 1660. Показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 жителей составляет 862 случая. Доля положительных тестов составляет 10,4%.

В изоляции на данный момент находятся 38 127 жителей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2675 человек, второй - 2435, третьей 16 191.

В больницах сейчас проходят лечение 1276 пациентов с COVID-19.

За минувшие сутки в стране выполнено 11 327 молекулярных (ПЦР) и 3519 антигенных тестов на коронавирус.

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