Еврейская община Литвы осуждает попытки Китая манипулировать Холокостом

Еврейская община Литвы (ЕОЛ) в пятницу решительно осудила попытки Китая манипулировать темой Холокоста.

ЕОЛ утверждает, что "с удивлением и обеспокоенностью" наблюдает за сообщениями пресс-атташе Министерства иностранных дел (МИД) Китая о том, что евреи и другие национальные меньшинства здесь, в Литве, страдают от "серьезной дискриминации" и угнетения.

"Литва - демократическая страна, уважающая своих граждан-евреев и обеспечивающая права всех своих граждан. Возможно, иногда у нас разные мнения относительно уничтоженного в годы Второй мировой войны нацистами или их местными пособниками или не возвращенного нашего наследия или имущества, однако мы являемся активной частью общества свободной и демократической Литвы", - сказала председатель ЕОЛ Фаина Куклянски.

"Мы свободно выражаем свое мнение в нашей стране, поддерживаем открытый диалог с институциями и другими группами общества. Абсолютно неприемлемо, когда ложью и манипуляциями пытаются вовлечь нашу маленькую общину в разрешение взаимных международных разногласий", - утверждает она.

В свою очередь, община призывает Китай обеспечить права его национальных меньшинств.

"Еврейская община Литвы (литваков) желает, чтобы у всех нацменьшинств в Китайской Народной Республике были обеспечены такие же права и свободы человека, какие есть у нас здесь, в Литве. Мы призываем представителей китайского правительства не манипулировать темой Холокоста в сегодняшней политической борьбе с Литвой, чтобы не оскорблять такими действиями память всех жертв Холокоста", - говорится в сообщении.

ЕОЛ отреагировала на заявление пресс-атташе МИД Китая Чжао Лицзяня в социальной сети Twitter о том, что если вспомнить имевший место в Литве Холокост, то в эти дни "расизм остается острой проблемой государства, а евреи и другие нацменьшинства испытывают серьезную дискриминацию".

Он также заявил, что Литва "грубо нарушает" и права детей.

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