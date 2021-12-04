Министр транспорта: из-за санкций США будут изменения в логистической цепи

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис признает, что как из-за прежних, так и из-за новых международных санкций для Беларуси будут изменения в цепи логистики белорусских удобрений.

После того, как США, Канада и их союзники в Европе в четверг расширили санкции для Беларуси, в санкционном списке оказался экспортер продукции одного из крупнейших в мире производителей удобрений "Беларуськалий" - "Белорусская калийная компания" (БКК).

Как и ранее, М. Скуодис повторяет, что санкции по сути проводят в жизнь коммерческие банки, поэтому только от них зависит, будет ли в дальнейшем осуществляться транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву.

"Если банки принимают платежи от находящихся под санкциями юридических лиц, то погрузки, по всей вероятности, могут производиться, если банки не принимают, они не могут производиться", - сказал Скуодис, отвечая на вопрос BNS на пресс-конференции в пятницу.

"Санкции США применяются к юридическим лицам этой страны и расчетам в долларах, я не представляю, как современный банк может действовать, не имея возможности рассчитываться в долларах", - добавил он.

До этого времени ни американские, ни европейские санкции к БКК не применялись - "Беларуськалию" в ней принадлежит 48% акций.

Объявленные в августе и вступающие окончательно в силу 8 декабря санкции США применяются только в отношении предприятий, в которых "Беларуськалию" принадлежит 50% и больше.

Однако объявленные в четверг новые санкции США предусматривают, что сделки с БКК, ее дочерним предприятием в Украине Agrorozkvit или с напрямую или косвенно управляемыми ими предприятиями (не менее 50% акций) должны быть прекращены с 1 апреля 2022 года.

Комментируя, будет ли транспортироваться продукция "Беларуськалия", который экспортирует через Клайпедский порт около 11 млн тонн удобрений в год, через Литву после 8 декабря, Скуодис отметил, что процесс тоже будет зависеть от банков, однако он признал, что изменения в логистической цепи будут.

"Чтобы что-то завершилось в конкретный день, то нет, но что после 8 декабря многое будет меняться во всей логистической цепи, то да, а как - будет зависеть от банков, потому что санкции все же проводят в жизнь не министр транспорта или правительство, а юридические лица", - сказал министр транспорта.

Он повторил, что в макроэкономическом отношении последствия санкций для Литвы будут незначительными, а конкретные предприятия влияние ощутят.

"Я, как министр, хочу, чтобы и торговля, и транзит осуществлялись, и экономические связи между странами были как можно более интенсивными. В данном случае все зависит от другой стороны и от ее действий", - сказал М. Скуодис.

США, ЕС и часть других государств ввели новые санкции для Беларуси за роль минского режима в нагнетании миграционного кризиса у границ Литвы и других восточных границ ЕС.

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