В Ширвинтос пьяная водитель ехала с 6-месячным младенцем и мужем

В пятницу вечером в Ширвинтос, на ул. Вильняус, столкнулись автомобили Audi и BMW. Выяснилось, что пьяная и агрессивная виновница ДТП везла в машине 6-месячного младенца. ДТП произошло в 20 ч.

Люди в ДТП не пострадали. Однако водитель Audi была явно пьяна. Женщина вела себя агрессивно и сначала отказалась от проверки на трезвость. При этом она кричала, что если подует в алкотестер, то он покажет нули. В машине был нетрезвый (1,95 промилле) супруг водителя и 6-месячный младенец.

На место происшествия приехало несколько экипажей полиции, сотрудники службы по правам детей, врачи скорой помощи.

Поскольку работники службы по правам детей не могут забрать ребенка с места ДТП, о младенце позаботились врачи.

После долгих препираний водитель Audi подула в алкотестер. Он показал 1,17 промилле.

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