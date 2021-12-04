Министр образования о масках в начальной школе: хуже было бы, если бы дети учились удаленно

ELTA ru.DELFI.lt

Vaikas su kauke Foto: Shutterstock

Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сказала, что на фоне постоянно меняющейся ситуации с пандемией, маски в начальной школе стали необходимостью для поддержания безопасности. По ее словам, надо делать все возможное, чтобы дети не оказались на удаленке.

"Сейчас появился еще один штамм, который может быть опасен, поэтому, чтобы защитить как учеников, так и учителей и родителей, а также обеспечить процесс обучения в школе, нам надо принимать меры предосторожности", – сказала министр. "Дети должны учиться в школах, мы должны сделать для этого все возможное, если нужны маски, как говорят эпидемиологи, значит нужны (…). Хуже было бы, если бы дети учились удаленно, этого мы не можем допустить", – прибавила министр. Статьи по теме: Ситуация ухудшается, поэтому Минздрав Литвы издал рекомендации к праздникам В Литве меняются правила получения "паспорта возможностей", тестирования и ношения масок Шюгждинене сказала, что о масках должны позаботиться родители, но если у ребенка не будет маски, ее выдадут в школе. "Конечно же, о масках должны позаботиться родители, но если маска надета неправильно или если она не медицинская, или родители по какой-то причине не могут обеспечить наличие масок, тогда об этом должна позаботиться школа, а Минфин компенсирует эти расходы", – заметила министр. Напомним, что с 1 декабря 2021 года по решению правительства в медицинских масках на уроках должны сидеть и ученики начальной школы. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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