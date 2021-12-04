Моти делается из истолчённого в пасту клейкого риса, особого известного с давнего времени сорта мотигомэ, который при долгом толчении и смачивании приобретает сладкий вкус. Внутри пирожных сладкий крем. Эти пирожные без глютена, некалорийные, их могут есть веганы.
"Это уникальные десерты. Ничего подобного нет во всем мире. Их текстура – необычная, вкус приятный. Оболочка пирожных тягучая, а начинка напоминает суфле", – рассказала основатель кафе Йоруне Стонене.
По ее словам, моти в Литве отличаются от популярных в Японии моти с начинкой из мороженого.
"Наши моти можно есть как охлажденными, так и теплыми – на любой вкус. Однако обычно клиентам больше нравятся холодные моти - через 10 минут (клиентам приносят песочные часы) после того как их достают из морозилки", – рассказала собеседница.
"Многие привыкли к быстрому темпу жизни, им некогда спокойно поесть, пообедать, поужинать с близкими. Наша философия – вдохновить человека на неспешный темп, научить ценить каждое мгновение, чтобы почувствовать полноту жизни", – заметила Стонене.
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