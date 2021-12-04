Новости о новом штамме жителей не пугают - популярные направления на праздники уже раскуплены

Жители Литвы охотно покупают туры на праздничный период, практически все самые популярные направления уже распроданы. Туроператоры напоминают, что нужно сделать, чтобы поездка была безопасной.

Все больше стран вводит дополнительные ограничения из-за появления нового штамма "омикрон", сообщает INFO TV.

По словам президент Национальной ассоциации туристического бизнеса Жидре Гавялене напомнила, что с начала пандемии было очень много ограничений.

"Надеюсь, урок вынесен, поняли, что полное запрещение поездок и ограничение движения неэффективно. Поэтому как литовское правительство, так и правительства других стран объявили требование - тестироваться и изолироваться до выяснения, не заболел ли человек, и каким будет действие нового штамма", – сказала Гавялене, порадовавшись тому, что поездки полностью не были запрещены.

"Мы рады, что жители не паникуют и выбирают поездки. Конечно, они задают вопросы, спрашивают, на что обращать внимание", – заметила она.

Гавялене заметила, что в такой период лучше всего покупать поездки через туроператоров, поскольку в случае срыва поездки можно вернуть деньги в течение 14 дней или получить иную помощь.

Гавялене отметила, что о гигиене должны позаботиться сами клиенты.

"Это значит, что надо выполнять все указания: быть в маске все время и в аэропортах и во время полета", – заметила она.

Третий совет – позаботиться о страховке, в которую входит риск заражения COVID-19.

"Это три важных момента, о которых надо знать сейчас перед поездкой, неважно, какой в какой регион отправляется турист", – заметила Гавялене.

Она заметила, что требование изоляции после приезда снижает привлекательность поездок.

"Точно не надо выбирать поездки в те страны, вернувшись из которых надо изолироваться. Это не слишком привлекательный момент. Конечно, если человек полностью осознает последствия и его личным планам эта изоляция не мешает, то это друге дело", – сказала Гавялене.

Она напомнила, что до 1 декабря путешественники могли сдать тесты перед поездкой бесплатно, но сейчас за тесты должны платить сами люди.

Гавялене заметила, что многие люди именно ради возможности путешествовать и прививаются.

"Среди туристов очень немногие не привиты, кстати, большая часть стран открыта именно для полностью привитых", – напомнила она.

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