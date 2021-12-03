3 декабря вечером праздничные огни были зажжены на главной елке в Алитусе. Попасть на церемонию могли не все желающих. Организаторы мероприятия решили, что на праздник могут прийти только владельцы "паспортов возможностей".
Ратушная площадь была огорожена, а документы проверяли полицейские и стрелки. Организаторам помогали волонтеры, работали специалисты отдела общественной безопасности.
Eglutės įžiebimas Alytuje
Foto: Romas Sadauskas-Kvietkevičius
Около 4 пропускных пунктов стояли очереди.
Eglutės įžiebimas Alytuje
Foto: Romas Sadauskas-Kvietkevičius
По словам представителей Алитусского муниципалитета, вирус никуда не пропал, поэтому "проверка "паспортов возможностей" - вопрос ответственности организаторов".