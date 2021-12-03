Огни зажгли на главной елке в Алитусе

Ромас Садаускас-Кветкявичюс ru.DELFI.lt

Eglutės įžiebimas Alytuje Foto: Romas Sadauskas-Kvietkevičius

3 декабря вечером праздничные огни были зажжены на главной елке в Алитусе. Попасть на церемонию могли не все желающих. Организаторы мероприятия решили, что на праздник могут прийти только владельцы "паспортов возможностей".