Обновленные правила изоляции в Литве: что меняется

В случае выявления или подозрения на вызывающий обеспокоенность омикрон-штамм изолироваться должны все контакты независимо от степени их риска или наличия прививки, сообщило Министерство здравоохранения.

Эти изменения вступают в силу с субботы.

"В соответствии с новыми правилами изоляции, (...) если у человека установлен омикрон-штамм или есть подозрение на него, то изолироваться на 10 дней должны все контактировавшие с ним люди независимо от того, привиты они или переболели COVID-19. Возможности сократить изоляцию в таких случаях не будет", - сообщает министерство.

Сократить изоляцию не смогут и прибывающие из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Южной Африки и Зимбабве.

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