Министр финансов: из-за действий Китая экономика Литвы сильно не пострадает

После того, как Китай закрылся для экспортирующих в страну литовских предприятий, министр финансов Литвы говорит, что особого воздействия литовская экономика не ощутит, однако бизнесу необходимо взвесить перспективы торговли с Китаем и Беларусью.

"Если оценивать ситуацию, каковы отношения Литвы с Китаем, то наш экспорт в Китай составляет около 1% всего литовского экспорта. На самом деле это не особенно большой наш партнер, поэтому особого воздействия на экономику и бизнес Литвы мы не ожидаем", - сказала Гинтаре Скайсте журналистам в пятницу после заседания правительства, отвечая на вопрос, будут ли заложены в бюджет следующего года средства на компенсацию бизнесу вероятных потерь.

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"Можно прогнозировать определенные изменения, и я думаю, что при принятии решений, куда ему следует направить свои усилия, бизнес должен взвесить и риски, которые могут возникнуть в сотрудничестве и с Китаем, и с Беларусью, и с другими государствами", - сказала министр.

В четверг стало известно, что литовские таможенники не могут растаможить товары в Китае, так как последний с декабря вычеркнул Литву из системы таможенного декларирования страны.

Китай в последнее время выражал протесты из-за развития Литвой связей с Тайванем, открытия представительства этого острова в Вильнюсе.

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