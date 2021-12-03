У президента есть вопросы: в понедельник обсудит с премьером "паспорт возможностей" для детей

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник встретится с премьер-министром Ингридой Шимоните, чтобы обсудить вопрос введения "паспорта возможностей" для детей с 12 лет. По его словам, это решение приводит к дополнительным вызовам и проблемам.

"Вопрос возможностей в случае с детьми вызывает дополнительные проблемы, поэтому хотелось бы услышать ясные ответы, какую пользу он принесет, если мы говорим об этой возрастной группе", – сказал после вакцинации третьей дозой в Шальчининкай президент.

Он обратил внимание на то, что сейчас Конституционный суд рассматривает обращение группы депутатов и будет выяснять, не нарушает ли "паспорт возможностей" Конституцию.

"Я думаю, это хорошо. Мы оценим юридические моменты и в будущем будем знать, не противоречит ли это Конституции", – сказал Науседа.

Он заверил, что и его супруга Диана намерена привиться бустерной дозой, когда придет время.

"Об этом мы сообщил отдельно. Вам требуется публичность. Я не знаю, большое ли внимание привлечет вакцинация супруги президента, не берусь прогнозировать.

В любом случае, двумя дозами Диана привилась, она чувствует себя хорошо, не болела вирусом", – сказал президент.

Науседа сказал, что решил привиться в Шальчининкай, чтобы показать пример жителям.

"Наверное, главное в деле побуждения – помочь людям избавиться от стереотипов и мифов. Когда мы говорим о людях старшего возраста, не секрет, что на них влияет пример внуков, мнение детей, из позиция. Поэтому, я думаю, это та целевая аудитория, которая позволит нам добиться прогресса именно в группе людей старшего возраста, ведь именно в этой группе, мы должны признать, много смертей и сложных случаев", – сказал президент.

3 декабря в полдень около президентского дворца в Вильнюсе протестовали папы против введения "паспорта возможностей" для детей.

"Мы видим, что матери наших детей так и не получили должной реакции со стороны президентской службы, поэтому решили их поддержать и провести акцию – "Босые папы". В знак солидарности с мамами. Нас волнует будущее детей Литвы. Мы хотим, чтобы дети росли без дискриминации и сегрегации в свободной демократической стране", – сказали организаторы акции.

Первая акция "Босых мам" прошла больше трех недель назад у здания правительства в Вильнюсе. Позже акцию дважды повторяли у президентского дворца.

В пресс-релизе сказано что на письмо участников акции служба президента не ответила. Не получен ответ и на письмо, адресованное Диане Науседене.

Правящие неоднократно говорили о том, что "паспорт возможностей" детям с 12 лет требуется только в местах развлечений. Это правило вступает в силу с 28 декабря.

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