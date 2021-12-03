Президенты Литвы, Украины и Польши призывают ужесточить санкции в отношении России

В четверг президенты Литвы, Польши и Украины призвали международное сообщество ужесточить санкции в отношении России из-за ее агрессии против Украины.

В совместном заявлении, опубликованном в пятницу по случаю 30-летия независимости Украины, Гитанас Науседа, Владимир Зеленский и Анджей Дуда подтвердили свои обязательства по поддержке "суверенитета, независимости и территориальной целостности" Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод.

"Президенты (...) призвали международное сообщество ужесточить санкции в отношении Российской Федерации за ее агрессию против Украины и еще раз призвали Кремль к деэскалации положения путем отвода своих войск от украинской границы и вывода войск с временно оккупированных ею территорий", - говорится в заявлении.

Главы государств также выразили особую озабоченность ухудшением безопасности и стабильности в регионе и возникающими угрозами, "включая гибридные угрозы, порождаемые, среди прочего, продолжающейся российской агрессией", и согласились с необходимостью совместных усилий для повышения устойчивости к этим угрозам для более эффективного решения этих проблем и координированной борьбы с ними.

Президенты подтвердили свою солидарность и поддержку перед лицом "созданного и организованного Минском миграционного кризиса на литовско-белорусской и польско-белорусской границе" и заявили, что страны полны решимости "объединить усилия для его преодоления". Лидеры Литвы, Польши и Украины также отметили, что эта гибридная атака представляет прямую угрозу безопасности всей Европы.

Среди прочего, президенты выразили "глубокую озабоченность" проектом "Северный поток - 2", который, по их словам, угрожает безопасности европейского региона, и подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению энергетической безопасности Европы.

Совместное заявление президентов было распространено после их он-лайн встречи в четверг.

Киев и Запад в последнее время обвиняют Россию в отправке войск и оружия через границу для поддержки сепаратистов. Москва это отрицает. Пророссийские сепаратисты взяли под свой контроль два восточных региона Украины в 2014 году, вскоре после того, как Москва оккупировала украинский Крымский полуостров. Конфликт на востоке Украины уже унес жизни более 13 тысяч человек.

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