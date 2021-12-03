Министр энергетики Литвы: цены на электроэнергию и газ на рынках начнут падать весной

Снижения цен на электроэнергию и газ на мировых рынках можно ожидать весной, повторяет министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

"Мы видим очень четкий прогноз, что цены начнут резко падать в апреле, а может еще и до апреля, а летом достигнут еще более низких показателей, чем это было до сих пор (летом 2021 - BNS)", - сказал Крейвис BNS в пятницу.

В четверг он участвовал в заседании Энергетического совета Европейского Союза, где обсуждался предварительный отчет Агентства ЕС по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER) о скачке цен на энергоносители.

"Таковы прогнозы, насколько они сбудутся - мы увидим, но ACER - один из самых авторитетных авторов прогнозов", - сказал министр.

По оценкам агентства, высокие цены были вызваны высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии и сокращением поставок газа в Европу из России.

"Это две основные причины, по которым у нас наблюдаются такие высокие колебания цен на энергоносители", – сказал министр.

Минэнерго сообщило, что окончательный отчет ACER будет доступен в апреле.

В предварительном отчете также говорится, что "ожидания рынка таковы, что нынешний рост цен на энергоносители носит в основном временный характер".

По словам Крейвиса, никаких конкретных решений в Совете принято не было, так как многие страны выполнили "домашнюю работу" в ответ на рост цен на энергоносители.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!