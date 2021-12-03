Важная деталь нового налога на автомобиль: только заплатив налог, можно участвовать в движении

В представленном правительству Литвы новом законе о налоге на автомобили указано, что те, кто не заплатил налог, не могут участвовать в движении.

На прошлой неделе правительство одобрило проект закона об обложении налогом автомобилей. Ежегодный налог будет зависеть от выбросов СО2.

1 декабря проект закона был передан на обсуждение в парламент Литвы.

В документе сказано, что Государственная налоговая инспекция до 15 апреля каждого года должна представлять жителям данные о том, какой налог они должны заплатить. Налог надо заплатить до 31 июля того же года.

Если житель не заплатит налог, то транспортное средство не сможет участвовать в движении.

Если житель заплатил налог с опозданием или заключил с ГНИ план по частичной уплате налога, то разрешение будет восстановлено в течение 5 рабочих дней.

Как уже сообщалось, налог должны платить владельцы транспортных средств типов M1 (до 8 пассажирских мест) и N1 (до 3,5 т груза).

Размер налога зависит от выбросов СО2 г/км, коэффициента загрязнения и коэффициента индексирования налогового тарифа с учетом инфляции.

Это значит, что налог будет увеличиваться каждый год. Размер налога зависит от времени участия транспортного средства в движении, т.е. можно платить за такое количество дней, какое авто участвовало в движении (учитывается срок действия техосмотра и страховки).

Кроме того, действуют льготы: 50% для всех до 2025 г, 50% для лиц старше 64 лет до 2030 г, 50% для владельцев семейных карт до 2028 г. Льготы не суммируются.

Налог не надо платить, если его размер составляет меньше 5 евро.

Деньги, полученные за счет уплаты налога, пойдут муниципалитетам на средства гармоничного движения - общественный транспорт, велодорожки, поощрение приобретения электромобилей и электросамокатов, образование общества и т.д.

Если закон будет принят, отменят действующий сейчас налог на регистрацию автомобилей.

Новый налог вступит в силу с 2023 года.

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