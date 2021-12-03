Коронавирус в Литве: 2040 новых случаев и 14 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2040 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Среди умерших 11 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2454 человека, полную схему вакцинации завершили 20 618 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1295 пациентов с COVID-19 - почти столько же, как и сутками ранее, 131 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,3 тыс. молекулярных (ПЦР) и 2,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей повысился и составил 860,4 случая. Этот показатель сокращался четыре недели подряд, а сегодня снова начал расти. Доля положительных тестов за семь дней составила 9,9%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 476 тыс. человек, скончались - 6,8 тысячи.

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