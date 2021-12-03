Погранслужба: за сутки в Литву не пустили больше 30 нелегальных мигрантов

За минувшие сутки литовские пограничники развернули 33 мигранта, пытавшихся попасть в Литву из Беларуси в запрещенных местах, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в пятницу.

В четверг не было иностранцев, впущенных в страну по гуманитарным соображениям.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть 7 773 мигранта.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация.

Позднее, по причине скопления на границе Беларуси с Польшей большого числа нелегальных мигрантов, Сейм ввел на приграничных территориях Литвы режим чрезвычайного положения.

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