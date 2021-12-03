Президент Литвы: необходимо сохранить внимание ЕС и НАТО на гибридной атаке Минска

Во время удаленной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в четверг президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул необходимость сохранения внимания ЕС и НАТО на гибридной атаке, которую минский режим осуществляет против Польши, Литвы и Латвии, а также надлежащую солидарность и единство в ответе на эту гибридную атаку.

Обсуждая гибридную атаку с президентами, Науседа подчеркнул солидарность Литвы с Польшей, которая сегодня несет наибольшее бремя гибридной атаки, говорится в сообщении администрации президента.

Президенты также выразили свою решимость и далее развивать стратегическое партнерство между Украиной, Литвой и Польшей в области безопасности и обороны, экономики, энергетики и других сферах, а также подтвердили в трехстороннем заявлении и свою решимость поддерживать и развивать партнерство в формате "Люблинского треугольника".

На встрече Науседа заявил, что Литва поддерживает суверенный выбор Украины и ее европейские устремления.

"Провозглашение и признание независимости Украины 30 лет назад стало важным событием на пути к полному европейскому объединению, и сегодняшние проблемы только сближают наши страны и всю Европу", - цитируются слова президента в заявлении администрации главы государства.

В этом году в Литву попали более 4 тысяч нелегальных мигрантов.

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией. В связи с увеличением нелегальной миграции на участке границы Литвы с Беларусью объявлено чрезвычайное положение.

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