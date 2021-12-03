Китай вычеркнул Литву из своих таможенных систем

Литовские предприниматели не могут растаможить свои товары в Китае, так как последний с декабря вычеркнул Литву из таможенной системы страны.

Об этом порталу 15min сообщил экспортирующий в Китай древесину предприниматель. Вероятные преграды для попадания литовской продукции в Китай BNS в четверг подтвердило и Министерство иностранных дел (МИД).

Оно утверждает, что будет добиваться реакции Европейского союза (ЕС) на действия Китая.

"Министерство информировано о вероятных преградах для попадания литовской продукции в Китай, мы поддерживаем связи с литовскими предприятиями, собираем всю возможную информацию с китайской стороны о вводимых ограничениях, а также контактируем с Европейской комиссией (ЕК) на предмет реакции на уровне ЕС", - указал МИД в комментарии для BNS.

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс подтвердил BNS, что Литва была вычеркнута из электронной системы таможенного декларирования Китая.

"Правда. Литва по ошибке или не по ошибке вычеркнута из электронной системы таможенного декларирования для входящих в Китай грузов. Как таковой страны (Литвы - BNS) нет, и это, конечно, создает проблему сегодня для отправки грузовых контейнеров из Клайпедского порта. Это несколько предприятий, работающих в мебельном и деревообрабатывающем секторе", - сказал Янулявичюс.

"Есть проблемы и в других транспортных цепях доставки грузов в Китай, пока не хочу упоминать, в каких, так как все эти предприятия просили не упоминать здесь, чтобы еще больше не заострять ситуацию", - сказал он.

Генеральный директор Торговой ассоциации Литвы и Китая Рокас Радвилавичюс объяснил BNS, что официально в Китае не сообщается, что блокируются товары из Литвы, однако такие сигналы могут направляться "на основании внутренних указаний".

"Официально в открытых источниках нет такой информации, что Литва стерта (из таможенной системы Китая – BNS), но уже были предупреждения из Китая, что что-то может произойти. Наверное, это первый сигнал", - сказал BNS Р. Радвилавичюс.

По его словам, пока из входящих в ассоциацию предприятий никто не жаловался ни на какие помехи.

Китай в последнее время выражал протесты из-за развития Литвой связей с Тайванем, открытия представительства этого острова в Вильнюсе.

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