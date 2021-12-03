В Клайпедском центре социальных услуг скончался младенец

В Клайпедском центре социальных услуг в четверг скончался месячный младенец.

"Девочка была больна, у нее были серьезные нарушения. К нам ее привезли соцработники из каунасской больницы. Мы ее крестили", – сказала директор клайпедского центра социальных услуг Danė Рамуте Гиринскене.

Вопрос похорон младенца попытаются обсудить с его 19-летней матерью. Пока младенец находился в центре мать младенцем не интересовалась.

Полиция выясняет причину смерти младенца.

В центре на данный момент проживают еще девять детей-инвалидов.

Клайпедский центр социальных услуг Danė - муниципальное бюджетное учреждение, которое обеспечивает уход и опеку над детьми-инавлидами, а также оказывает услуги пожилым людям и недееспособным совершеннолетним людям в дневном центре.

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