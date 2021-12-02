СОГГЛ: очереди грузовиков на границе Беларуси и Литвы не уменьшаются

Очереди грузовиков на белорусско-литовской границе со стороны соседнего государства по-прежнему остаются большими, на некоторых пунктах им приходится ждать более трех суток, утверждает Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

По словам представителя СОГГЛ Гедрюса Мишутиса, одна из причин роста очередей - все еще закрытый пункт погранконтроля на белорусско-польской границе.

"Остается закрытым пункт Брузги-Кузница, где были волнения у польской границы, когда мигранты штурмовали. Это большой пункт, действующий на границе Беларуси и Польши, он недалеко от Литвы, так что весь поток, который шел через Беларусь в Польшу, направился к нам", - сказал BNS Мишутис.

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По его словам, на пункте погранконтроля Медининкай очереди больше и потому, что пограничники усилили контроль за грузовиками после того, как в прицепе одного были обнаружены четверо мигрантов. Мишутис сказал, что может влиять и предпраздничный период, погодные условия.

По данным СОГГЛ, на пункта Медининкай въезда в Беларусь ожидает 170 грузовиков, тогда как въезда в Литву ожидает 740. За минувшие сутки белорусы пропустили 242 грузовика.

На пункте Шальчининкай въезда в Беларусь ожидают 118 грузовиков, въезда в Литву - 730. За сутки из Беларуси в Литву было пропущено 220 грузовиков.

Между тем на пункте Райгардас въезда в Беларусь ожидает 25 грузовиков, въезда в Литву - 500, на пункте Лаворишкес - 10 и 350 грузовиков соответственно.

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