ДГБ: Минск пытается внедрить информаторов в окружение оппозиционных политиков в Литве

Литовская разведка фиксирует активизировавшиеся попытки белорусского режима по вербовке и внедрению информаторов, а также возможных провокаторов в окружение и организации оппозиционных политиков, получивших убежище в Литве.

В четверг Департамент госбезопасности (ДГБ) информировал, что такими действиями пытаются собирать информацию о проживающей в Литве лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской и ее окружении.

Первым о предупреждениях ДГБ в четверг сообщил портал новостей 15min.lt.

"Они (действия - BNS) усилились после того, как Минск инициировал гибридные атаки на границах Евросоюза, искусственно концентрируя большие группы нелегальных мигрантов по соседству с Литвой и Польшей", - говорится в сообщении ДГБ.

По данным разведки, 17 октября Лукашенко созвал руководство КГБ и высокопоставленных офицеров для "повышения эффективности внешней разведки" - для усиления ее атакующей мощи, повышения потенциала агентской разведки и "других методов и форм".

"Поскольку все больше и больше белорусов обращаются за гуманитарными визами или политическим убежищем, литовская разведка предупредила, что белорусский КГБ может попытаться завербовать некоторых беженцев или внедрять в своих агентов в их окружение", - говорится в сообщении ДГБ.

"Таким образом стремятся собрать информации о лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской, в настоящее время проживающей в Литве, и ее окружении, о белорусских общественных организациях и их членах, которая помогла бы выявить их потенциальную уязвимость, а также попытаться дискредитировать, повлиять на их действия, решения и выступления", - отметил департамент.

ДГБ напоминает, что в апреле этого года Литва внесла в список нежелательных лиц Илью Бегуна, прибывшего в Литву по гуманитарной визе, полученной при посредничестве авторитетной правозащитной организации (он прибыл в Литву по так называемому гуманитарному коридору).

В ДГБ отмечают, что в начале года Бегун, возможно, выполняя задание, поспешно выехал из Литвы в Беларусь, оставив даже часть личных документов. Вскоре после этого некоторые белорусские организации, работающие в Вильнюсе, сообщили об украденных данных со своих компьютеров. Бегун, только что появившийся в Беларуси, принял участие в шоу на телеканале ОНТ, в котором он сказал, что разочарован изгнанной оппозицией, заявил, что якобы понял, что последняя действует против государства, и вскоре присоединился к так называемому "Круглому столу демократических сил" – мнимой оппозиционной организации, действующей с одобрения режима.

15min утверждает, что собрал данные по еще одной похожей ситуации. Согласно источникам портала, бывший сотрудник белорусских правоохранительных органов Андрей Абраменко, еще находясь в Беларуси, обратился к порталу с просьбой помочь ему нелегально въехать в Литву и попросить здесь убежища.

Он незаконно въехал в Литву после пересечения границы в Варенском районе, а затем исчез. Через несколько недель на YouTube появился рассказ этого человека о незаконном провозе мигрантов через границу, а разговоры с литовскими официальными лицами были тайно записаны.

Литовская разведка призывают белорусских беженцев, которые могут быть завербованы минским режимом, воздержаться от участия в преступной деятельности в Литве - это может привести к применению к таким лицам уголовных санкций, предусмотренных законом.

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