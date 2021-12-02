Напряжение между Вильнюсом и Пекином: члены Сейма встретились с дипломатом КНР

На фоне напряженности между Пекином и Вильнюсом несколько членов оппозиции в Сейме встретились в среду с временным поверенным в делах китайского посольства в Литве Чю Байхуа.

По сообщению Межпарламентской группы Сейма по связям с Китайской Народной Республикой, встреча прошла по "взаимной инициативе". В ней приняли участие председатель этой группы, член Демократической фракции "Во имя Литвы" Альгирдас Буткявичюс, заместители председателя группы, члены Партии труда Валентинас Букаускас и Артурас Скарджюс.

Согласно пресс-релизу группы, бывший премьер-министр Литвы Буткявичюс выразил сожаление по поводу того, что отношения между Литвой и Китаем на нынешнем этапе "не такие, как хотелось бы". Он также подчеркнул, что даже если есть разногласия по определенным вопросам, необходимо общаться.

Согласно сообщению, Байхуа поблагодарил за организованную встречу и усилия по обсуждению отношений между двумя сторонами. Он также заверил, что Китай открыт для диалога и готов решать любые проблемы, которые могут возникнуть.

На встрече также обсуждалось предложение бойкотировать Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Буткявичюс заявил, что "спортсменов нельзя лишать возможности, которая появляется, вероятно, лишь один раз за время их спортивной карьеры".

Посольство Китая объявило на прошлой неделе, что приостанавливает выдачу виз в Литве. В посольстве заявили, что выдача виз была приостановлена ​​по техническим причинам, но это произошло из-за продолжающегося кризиса в литовско-китайских отношениях по причине характера отношений Вильнюса с Тайванем.

Китай возмущен решением Литвы разрешить Тайваньской миссии работать под названием острова, поскольку Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

В других странах мира тайваньские миссии действуют от имени столицы Тайбэя, следуя международному соглашению о том, что это название не противоречит политике "единого Китая", которая не позволяет рассматривать Тайвань как отдельную страну.

В результате Пекин официально снизил уровень дипломатического представительства Литвы до временных поверенных в делах.

Делегация из шести литовских парламентариев в настоящее время находится с визитом в Тайване. Правление Сейма поддержало командировку представителя Партии труда Витаутаса Гапшиса, консерватора Матаса Малдейкиса, представителя Партии свободы Марюса Матийошайтиса, членов демократической фракии "Во имя Литвы" Руты Милюте, Лукаса Савицкаса, и социал-демократа Довиле Шакалене.

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