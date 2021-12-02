Ситуация ухудшается, поэтому Минздрав Литвы издал рекомендации к праздникам

Приближается праздничный период. Многие будут чаще встречаться с близкими и друзьями, ходить в торговые центры и на мероприятия. В Литве и в мире ситуация ухудшается, появился новый штамм COVID-19 "омикрон", поэтому праздничные традиции могут стать источником риска и опасности. По этой причине Минздрав с учетом рекомендаций ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний представил правила поведения в праздники.

Во-первых, рекомендуют не проводить праздничные вечеринки на работе, в образовательных учреждениях, на территории муниципалитетов, не проводить личные праздники. Особенно рекомендуется избегать встреч с людьми, которые обычно вместе не проводят время, съезжаются со всей Литвы или из-за границы. Лучше проводить вечеринки удаленно или на улице.

Во-вторых, избегать мест массового скопления людей как в помещениях, так и на открытых пространствах. Если избежать этого нельзя, рекомендуется надевать маску или респиратор. Маски рекомендуется в таких случаях надевать и на улице, если нет возможности соблюдать дистанцию в 2 м.

Если мероприятие проводят, важно соблюдать следующие меры:

Иметь при себе необходимое количество масок и антисептик. Маски в закрытых помещениях обязательны. Важно их правильно надевать и регулярно менять. Надо регулярно дезинфицировать руки;

Избегать физического контакта с другими людьми (например, не пожимать руки и не обниматься);

Соблюдать этикет при кашле и чихании;

Ограничить время мероприятия, избегать занятий, которые требуют физического контакта или частого и интенсивного дыхания (например, танцы и пение);

Перед мероприятием всех участников проверить быстрыми тестами. Если был получен положительный результат - сдать ПЦР-тест.

На мероприятие и с него рекомендуется ехать только вместе с теми коллегами, с которыми обычно общаются. В машине надо находиться в масках.

Если мероприятие проходит в заведении общепита или в гостинице, то на нем могут присутствовать только те, у кого есть "паспорт возможностей".

Если мероприятие проходит в усадьбе сельского туризма, где не предоставляют услуги общепита, то наличие "паспорта возможностей" не требуется.

Как вести себя после мероприятия, если:

появляются признаки ОРВИ (жар, кашель, тяжелое дыхание) – надо изолироваться и регистрироваться на ПЦР-тест на сайте 1808.lt или по номеру 1808.

если приходит информация о рискованном контакте с больным COVID-19 – решается вопрос тестирования и изоляции.

Подробнее: https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/salyti-su-serganciuoju-turejusiems-asmenims/dazniausiai-uzduodami-klausimai-3.

Кроме того, люди, которые плохо себя чувствуют, не должны участвовать в разного рода мероприятиях и праздниках.

За нарушение действующего регламента физическим лицам грозит штраф в размере 500-1500 евро, а юридическим - 1500–6000 евро.

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