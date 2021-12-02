Вышеупомянутые 14 мигрантов (в их числе 6 детей) отказались от предложенного им возвращения в Ирак и решили вернуться в Беларусь. Они ушли сами, заявления о том, будто их туда вытолкали - неправда. Позже группа приблизилась к границе Беларуси.

СОГГ отмечает, что в Литву они не возвращались и какое-то время провели на территории Беларуси.

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Эти люди не пытались вернуться, пограничники наблюдали за ними издали.

Поздно вечером мигранты погасили костер на территории Беларуси и ушли в глубь страны.

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