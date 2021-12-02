СОГГ о драме мигрантов с детьми: они ушли в глубь страны и не вернулись

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Lazdiju rinktinės Kapciamiescio užkardos pasienis Foto: DELFI / Robertas Narmontas

СОГГ Литвы сообщает, что за минувшие сутки в страну не впустили 37 мигрантов. В это число включили и 14 мигрантов, которые незаконно пересекли границу в Варенском районе 30 ноября, а в среду по своему желанию вернулись в Беларусь.

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