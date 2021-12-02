Водители делятся впечатлениями - ситуация на дорогах всей Литвы сложная

В среду вечером в Литве начался снегопад. Дорожные службы работают без перерыва, расчищая дороги, но снег не прекращается, поэтому их усилия напоминают Сизифов труд. Реальная скорость движения снизилась по всей Литве, ситуация на дорогах осложнена ДТП.

Движение в Каунасе стоит из-за тягачей

Каунасские водители информируют, что дороги в городе засыпаны снегом, скользко.

Сообщается о ДТП с участием тягача. ДТП произошло на дороге из Каунаса в Клайпеду.

Второе ДТП с участием грузовика зафиксировано недалеко от Каунасской свободной экономической зоны.

Затор стоит на шоссе Раудондвариса – его причина также ДТП.

Из-за ДТП стоят машины в Домейкаве - там дорогу также перекрыл тягач, проехать невозможно.

По номеру 112 сообщили, что в Шакяйском районе, в деревне Янчай, столкнулись две легковушки и тягач, помощь врачей потребовалась одному водителю.

Водители, которые ехали из Каунаса в Вильнюс, сообщали о том, что с дороги съехали несколько тягачей.

В Вильнюсе фиксируют ДТП

Не лучше положение и около Вильнюса. Водители сообщают о ДТП практически на каждой дороге, ведущей в город. Например, на Эйшишкском шоссе зафиксированы два ДТП. На дороге в сторону Салининкай – водитель выехал на встречную полосу, и произошло лобовое столкновение.

Несколько ДТП произошло и в Вильнюсе - на ул. Гележинё Вилко на пути из Молетай, а также недалеко от Западной объездной дороги, на ул. Тускулену, Улону, на ул. Сантаришкю. Как минимум несколько ДТП произошло на дороге в Новую Вильню и на Минском шоссе.

Кроме того, из-за снега заторы образовались на основных артериях города: проспектах Пилайте, Саванорю, на ул. Укмергес, Гележинё Вилко, Карейвю.

Затор образовался на въезде в тоннель на Гележинё Вилко.

Компания Grinda сообщает, что за ночь толщина снежного покрова увеличилась на 5–7 см.

В городе дороги в порядке, движение общественного транспорта не ограничено. На улицах, находящихся в стороне от центра города, ситуация сложнее – улицы местами покрыты слоем накатанного снега.

Техника компании Grindа работала в городе всю ночь, работает и утром.

В ДТП пострадали люди

Паневежцы сообщают о ДТП на дорогах в своем районе. В Паневежисе около здания Dominari столкнулись два тягача и легковой автомобиль.

Немало ДТП фиксируют на дороге из Паневежиса в Вильнюс - с дороги съехало несколько авто.

По номеру 112 сообщили, что на дороге Палюнишкис-Вабалнинкас (Паневежский район), с дороги съехал автомобиль Toyota. В ДТП пострадали три человека.

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