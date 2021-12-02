Циклон принесет резкую перемену погоды, значительно похолодает

В Литву пришел активный атлантический циклон. Ночью шел снег, а утром прогнозируют мокрый снег и дождь.

Смешанные осадки прогнозируют и нем, только днем на смену дождю и мокрому снегу придет снег. Усилится ветер, местами порывы достигнут 15-20 м/с, а у моря - 23-25 м/с.

В первой половине дня будет 2-5 градусов тепла, на западе до 6-7 градусов выше нуля. После полудня похолодает, а вечером ожидается мороз. Прогнозируют гололед.

Неприятной погода будет и в пятницу. ночью время от времени будет идти снег, мокрый снег. Будет дуть сильный ветер - до 15-20 м/с. Местами ожидается метель. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем снег будет идти реже. Ветер понемногу успокоится, но температура останется около нуля. Ожидается гололед.

В выходные время от времени будет идти снег, установится морозная погода.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!