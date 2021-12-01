Работодатели предлагают пересмотреть действующий порядок: Служба занятости – путь к бегству непрививающихся

С 1 декабря 2021 г. работники некоторых сфер должны профилактически тестироваться на COVID-19 за свой счет. Действующий порядок озадачил работодателей: система непонятная. Информацию о новых требованиях работодатели должны искать сами, рассказал президент Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас. Представители работодателей также отмечают, что непривитые, чтобы не сдавать тесты за свой счет, просто регистрируются в Службе занятости. Работодатели предлагают лишать таких людей определенных льгот.

"Сегодня я проделал эксперимент: позвонил по номеру 1808, в НЦОЗ, в Инспекцию по труду и нигде мне на мои вопросы не ответили. Особенно сложно получить информацию руководителю небольшой компании. Нет такого, чтобы вся информация была собрана в одном месте", – сказал Арлаускас.

Президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис сказал, что находит информацию без особых проблем, ведь с 1 декабря изменился лишь источник оплаты тестов - за них платит не государство, а сам работник или работодатель.

"Сам работник по-прежнему должен информировать работодателя о результате теста. Некоторые работодатели 1-2 месяца будут компенсировать стоимость тестов своим работникам, но в будущем придется платить работникам", – сказал он, напомнив, что это требование касается лишь узкого круга работников.

"Мы много говорим о том, что касается небольшого числа работников, ведь большинство привилось или переболело. Это дискуссии скорее политические. (...) Некоторые работники привились, когда узнали, что работодатели не будут платить за тесты", – сказал Романовскис.

С ним согласилась член президиума Литовской конфедерации работодателей Аурелия Малдутите, заметив, что меняется только тот, кто платит за тестирование.

"Я не согласен с тем, что ничего не меняется. Меняется главный момент: кто будет платить. Думаю, для работников это самое существенное. Второй момент – работодатель может выбирать вид теста. Цена на эти тесты радикально различается, больше чем в 2 раза. Когда выбирать дешевый, а когда дорогой вариант? (...) Это должен решать работодатель, как будто он врач, эксперт. Думаю, инструкцию должны готовить соответствующие учреждения", – заметил Арлаускас.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене заметила, что работники начали интересоваться новым порядком еще несколько недель назад.

"Людей интересуют элементарные вещи: от вида теста до того, где его сдать, какой документ предъявлять и др. Как перед 13 сентября, когда правительство приняло решение, но с опозданием сообщило, как его должны осуществлять. Минздрав только сегодня утром принял и представил пояснения. Это поздно", – заметила она, сказав, что порядок там расписан четко и ясно, но до его появления доступа к информации не было ни у работодателей, ни у работников.



По ее словам, люди сталкиваются с проблемами – в районах не хватает мест для сдачи тестов на COVID-19, невозможно сдать тест, а значит - работать. Был поднят вопрос, почему не появилось больше платных лабораторий, оказывающих подобные услуги.

"Почему не сделали так, чтобы те же поликлиники могли предоставлять платные услуги?", – вопрошала Ругинене.

Однако Романовскис заметил, что работает масса лабораторий, как частных, так и государственных, поэтому проблема нехватки мест создается искусственно.

Малдутите считает, что в конце первой недели нового порядка можно будет дать ответ на вопрос, достаточно ли мест для тестирования. Она предложила альтернативу – возможность тестирования на рабочем месте.

"Государство к этому порядку не готово, он полностью искажает рынок. Я думаю, цены на тесты вырастут, уже за неделю они увеличились на 8 евро", – прогнозирует Арлаускас.

Ругинене отметила, что цель нового порядка - попытка заставить работников прививаться, а не обеспечение безопасности.

Малдутите напротив считает, что никакого насилия нет, задача тестирования - обеспечение безопасности.



"Часть тех, кто не хочет прививаться, увольняется и регистрируется в Службе занятости, там они получают пособия и льготы, не прививаются. Мы предложили правительству сделать так, чтобы клиенты Службы занятости, желающие получать пособие, прививались", – сказал Романовскис.

Его поддержал и Арлаускас, непрививающийся безработный не должен получать те же льготы, что и привитый.

Ргинене напомнила, что пособие по безработице - заработано людьми, для этого они платят налоги.

Романовскис считает, что Служба занятости сейчас - план бегства для непрививающихся, этот путь надо закрыть.



"Государство само до этого дойдет, когда поймет, что есть паразитирующие люди", – вторил Романовскису Арлаускас.

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