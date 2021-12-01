Глава МВД Литвы: причины для продления режима ЧП есть, ситуация не улучшилась

Несмотря на уменьшение количества попыток незаконного пересечения белорусско-литовской границы, есть основания для продления действия режима чрезвычайного положения (ЧП), считает министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Есть причины продлить режим ЧП, и сегодня мы представим это предложение правительству с некоторыми изменениями с учетом этой практики и возникших новых потребностей", - сказала министр журналистам во вторник.

По ее словам, ситуация не улучшилась, так как количество мигрантов в Беларуси не изменилось, как и ситуация на границе с Польшей.

"Считаем ситуацию не улучшившейся, потому что от 7 до 15 тысяч мигрантов все еще находятся в Беларуси и еще не вернулись в страны происхождения. Мы видим ситуацию между белорусской и польской границами - напряженность, конечно, не спадает", - сказала А. Билотайте.

По словам министра, в настоящее время отмечаются и другие риски, которые делают целесообразным продление режима чрезвычайного положения.

"Мы также наблюдаем новые тенденции, которые указывают на попытки преодолеть концертину или забор, в которых могут быть замешаны белорусские должностные лица, а также риски вторичной миграции", - сказала она.

"Видим, что пытаются искать новые способы организации торговли людьми, в этом замешаны граждане Беларуси и Украины, мы видим и попытки нашего криминального мирового сообщества сотрудничать с белорусскими преступниками", - добавила министр.

С начала августа, когда пограничники получили право не пропускать иностранцев из Беларуси в запрещенных к ее пересечению местах, 7692 из них не пустили в Литву.

В этом году в Литву нелегально попали более 4,2 тыс. мигрантов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!