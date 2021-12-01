Привитые жители Литвы могут бесплатно сдать тест на антитела

С 1 декабря 2021 г. привитые жители Литвы могут бесплатно сдать один тест на антитела.

Непривитые жители не могут пользоваться этой услугой, сообщает Минздрав.

Тесты могут сдать жители, с момента полной вакцинации которых прошло не меньше 120 дней.

На данный момент бесплатно тест на антитела можно сдать в лабораториях SYNLAB Lietuva, Medicus LT, Тельшяйской районной поликлинике, Скуодасской районной поликлинике, Кедайняйской больнице, Варенской больнице, Шешкинской поликлинике, Ширвинтской районной поликлинике, Антак.

Список таких учреждений будет постоянно пополняться, его можно найти на сайте Минздрава Литвы.

Результаты этого теста показывают, переболел ли человек COVID-19.

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