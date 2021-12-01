Непривитые жители не могут пользоваться этой услугой, сообщает Минздрав.

Тесты могут сдать жители, с момента полной вакцинации которых прошло не меньше 120 дней.

На данный момент бесплатно тест на антитела можно сдать в лабораториях SYNLAB Lietuva, Medicus LT, Тельшяйской районной поликлинике, Скуодасской районной поликлинике, Кедайняйской больнице, Варенской больнице, Шешкинской поликлинике, Ширвинтской районной поликлинике, Антак.

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Список таких учреждений будет постоянно пополняться, его можно найти на сайте Минздрава Литвы.

Результаты этого теста показывают, переболел ли человек COVID-19.

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