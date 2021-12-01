Министерство повысит квоты для иностранных водителей, перевозчики просят большего

Министерство социальной защиты и труда Литвы намерено повысить до 15–16 тыс. квоты на льготное трудоустройство водителей из третьих стран, однако перевозчики отмечают, что этого недостаточно, чтобы сократить нехватку работников.

Как сообщил BNS замминистра соцзащиты и труда Витаутас Шилинскас, окончательное число министерство еще должно будет согласовать с Министерством внутренних дел. По его словам, это соответствует количеству уже трудоустроенных в этом году водителей из третьих стран. Между тем, квота облегченного трудоустройства в этом году составила 11,6 тыс.

"Мы выяснили, сколько в этом году было трудоустроено иностранцев, и решили, что на следующий год будет установлено количество квот, соответствующее трудоустроенным за год. Предварительно мы подсчитали, что их было бы около 16 тысяч", – сказал BNS вице-министр.

Представители организаций автоперевозчиков утверждают, что по причине большой нехватки водителей, которую местный рынок не в силах покрыть, в отношении транспортного сектора вообще не должны применяться квоты, либо они должны быть значительно больше.

"Было высказано мнение, что с учетом специфики транспортного сектора и его динамики, в отношении этого сектора и дефицитной профессии водителей грузовиков дальнего следования вообще не должна применяться система квот", – заявил BNS гендиректор литовской Ассоциации автоперевозчиков Linava Зенонас Буйвидас.

По его словам, если будет существенно пересмотрен нынешний порядок квот, то решения будут ориентированы на сохранение бизнеса в Литве, и это будет большим подспорьем.

В. Шилинскас отмечает, что в транспортном секторе задействованы около 77 тыс. работников.

При трудоустройстве по квотам, по утверждению перевозчиков, процесс найма водителя сокращается на несколько месяцев.

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