Антакальнисская поликлиника расширяет масштабы тестирования есть данные по ценам

С 1 декабря 2021 года в Литве непривитые и не болевшие коронавирусом работники должны тестироваться на COVID-19 за свой счет. Согласно прогнозам, увеличатся потребности в профилактических исследованиях, поэтому с сегодняшнего дня Антакальнисская поликлиника предлагает сдавать тесты не в здании поликлиники, а в мобильном пункте.

Мобильный пункт поликлиники находится по адресу ул. В.Герулайчё, 1. На платные тесты (ПЦР, антигенные и на антитела) пациентов регистрируют по номеру 85 240 9790.

"Поток сдающих тесты увеличится, поэтому мы хотим, чтобы у людей было как можно меньше проблем. В мобильном пункте можно сдать тест, если приехать на автомобиле: безопасно, удобно, быстро", – сказал директор поликлиники Эвалдас Навицкас.

Результат ПЦР-теста на COVID-19 можно получить через 24 ч, а быстрого антигенного теста - через 30 минут.

В поликлинике можно сдать тесты трех видов: ПЦР, антигенный и на антитела.

ПЦР-тест рекомендуется сдавать тем, кто почувствовал симптомы коронавируса – температуру, кашель, болезненное дыхание, потерю обоняния и вкуса, понос. Этот тест показывает, болеет ли человек коронавирусом. Этот тест также надо сдавать на получение "паспорта возможностей" (результат действует 72 часа). Кроме того, ПЦР сдают перед поездкой за границу.

Быстрые антигенные тесты предназначены для выяснения, болеет ли человек COVID–19. Эти тесты используют для профилактического освидетельствования работников в соответствии с установленным порядком. Ответ приходит в течение 30 минут.

Тесты на антитела показывают, переболел ли человек инфекцией. Их рекомендуют сдавать тем, у кого коронавирус установили с помощью ПЦР-теста, а также тем, кто контактировал с больными или если у человека поднялась температура, но других симптомов не было.

Пациенты могут регистрироваться на тесты по номеру 85 240 9790 или по интернету https://registracija.antakpol.lt/pirmas.htm.

Стоимость ПЦР-теста – 42,00 евро, антигенного теста – 15,00 евро, теста на антитела – 13,00 евро.

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