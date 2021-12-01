"Летом Шимашюс и Гилите официально сообщили о том, что намерены пожениться, а вчера они зарегистрировали свои отношения", – сказала представитель мэра Русне Марченайте.
Свой брак пара зарегистрировала в ЗАГСе.
Свою возлюбленную, акционера компании Do architecs Гилите мэр Вильнюса официально представил в конце июля 2021 года.
Тогда пара обменялась кольцами, однако позже Шимашюс уточнил, что они еще не зарегистрировали свои отношения официально.
В этом году Шимашюс развелся со своей супругой Агне Матулайте.
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