Мэр Вильнюса официально зарегистрировал брак с архитектором Гилите

30 ноября в Вильнюсе мэр столицы Ремигиюс Шимашюс узаконил отношения со своей возлюбленной Гилмой-Теодорой Гилите.

"Летом Шимашюс и Гилите официально сообщили о том, что намерены пожениться, а вчера они зарегистрировали свои отношения", – сказала представитель мэра Русне Марченайте.

Свой брак пара зарегистрировала в ЗАГСе.

Свою возлюбленную, акционера компании Do architecs Гилите мэр Вильнюса официально представил в конце июля 2021 года.

Тогда пара обменялась кольцами, однако позже Шимашюс уточнил, что они еще не зарегистрировали свои отношения официально.

В этом году Шимашюс развелся со своей супругой Агне Матулайте.

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