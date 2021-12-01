Коронавирус в Литве: 1793 новых случая и 18 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1793 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Среди умерших 15 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2119 человек, полную схему вакцинации завершили более 14 785 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1332 пациента с COVID-19 - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 130 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,2 тыс. молекулярных (ПЦР) и 11,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 852,6 случая. Этот показатель сокращается четвертую неделю подряд. Доля положительных тестов немного снизилась до 9,2%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 472 тыс. человек, скончались - 6,8 тысячи.

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